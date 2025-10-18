Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 19:20

Бывшего главу «Россетей Сибирь» арестовали по делу о взяточничестве

Бывшего гендиректора «Россетей Сибирь» Акилина отправили в СИЗО

Павел Акилин Павел Акилин Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин арестован по подозрению во взяточничестве, передает объединенная пресс-служба красноярских судов. Его заключили под стражу до 16 декабря этого года.

Акилину П. Е. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть по 16 декабря 2025 года, — говорится в сообщении.

Ранее директора государственного учреждения «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» Александра Маслова задержали по подозрению в получении взятки. По предварительной информации, размер вознаграждения составил 965 тыс. рублей. По версии следствия, чиновник требовал деньги у бизнесмена, который занимался ремонтами в Приморском районе.

До этого сотрудники ФСБ задержали чиновника Государственного комитета Башкортостана по жилищному и строительному надзору по подозрению в получении крупной взятки. Он сообщил оперативникам, что давно их ждал и даже устал. Чиновника, который, по версии следствия, получил 200 тыс. рублей от коммерческой организации, заключили под стражу.

аресты
взятки
суды
коррупция
