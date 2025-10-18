В МАГАТЭ рассказали, сколько займет подключение ЗАЭС к электропитанию

Восстановление электропитания Запорожской АЭС от внешних сетей займет порядка недели, сообщает CNN со ссылкой на гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. Он также рассказал, что до этого станция работала от дизель-генераторов, что нельзя назвать устойчивым питанием

Наконец-то мы увидели свет в конце туннеля, хотя восстановление подключения АЭС к электросетям займет некоторое время — ожидается, что ремонт продлится около недели, — подчеркнул Гросси.

До этого Гросси заявил, что удары по ядерным объектам недопустимы. Международное агентство получило от российской стороны информацию об атаке дрона на Нововоронежскую АЭС и подтвердило отсутствие угрозы ядерной безопасности.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что ядерная безопасность на Запорожской АЭС не вызывает беспокойства. По его словам, необходим перезапуск станции, идет подготовка к этому.

Также инспекторы МАГАТЭ сообщали, что несколько артиллерийских обстрелов было зарегистрировано в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Согласно официальному заявлению организации, боевые действия отмечались на расстоянии примерно 1,25 км от периметра атомного объекта.