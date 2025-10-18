Экс-конгрессмен провел в тюрьме 84 дня вместо 87 месяцев благодаря Трампу

Бывший конгрессмен США Джордж Сантос провел за решеткой всего 84 дня вместо 87 месяцев благодаря смягчению наказания со стороны президента Дональда Трампа, передает The New York Post. По решению суда экс-политик должен был находиться в тюрьме до сентября 2031 года.

В соцсетях американский лидер пожелал Сантосу «отличной жизни». Отмечается, что экс-конгрессмен сам признал себя виновным по 23 федеральным обвинениям. Среди них — хищение пожертвований сторонников, незаконное получение пособий для безработных и сокрытие финансовой информации.

Ранее в офисе конгрессмена-республиканца Дэйва Тейлора обнаружили флаг США с изображением нацистского символа. Он попал на камеру во время одной из видеоконференций, в которой участвовали сотрудники офиса политика.

Также Трамп сообщил о бунте внутри демпартии из-за разногласий по вопросу прекращения шатдауна правительства. По его словам, часть демократов требует возобновить работу федеральных ведомств, в то время как партийное руководство настаивает на продолжении блокировки бюджета.