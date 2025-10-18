Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 20:17

Экс-конгрессмен провел в тюрьме 84 дня вместо 87 месяцев благодаря Трампу

Джордж Сантос Джордж Сантос Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший конгрессмен США Джордж Сантос провел за решеткой всего 84 дня вместо 87 месяцев благодаря смягчению наказания со стороны президента Дональда Трампа, передает The New York Post. По решению суда экс-политик должен был находиться в тюрьме до сентября 2031 года.

В соцсетях американский лидер пожелал Сантосу «отличной жизни». Отмечается, что экс-конгрессмен сам признал себя виновным по 23 федеральным обвинениям. Среди них — хищение пожертвований сторонников, незаконное получение пособий для безработных и сокрытие финансовой информации.

Ранее в офисе конгрессмена-республиканца Дэйва Тейлора обнаружили флаг США с изображением нацистского символа. Он попал на камеру во время одной из видеоконференций, в которой участвовали сотрудники офиса политика.

Также Трамп сообщил о бунте внутри демпартии из-за разногласий по вопросу прекращения шатдауна правительства. По его словам, часть демократов требует возобновить работу федеральных ведомств, в то время как партийное руководство настаивает на продолжении блокировки бюджета.

США
Дональд Трамп
суды
конгрессмены
