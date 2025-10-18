Горничную спа-салона задержали с наркотиками в нижнем белье В Екатеринбурге горничную спа-салона задержали с наркотиками

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали горничную местного спа-салона после того, как обнаружили при ней наркотики, сообщается в Telegram-канале городского управления МВД. Отмечается, что женщина добровольно выдала запрещенные вещества, которые прятала в нижнее белье. Полицейские установили, что женщина ранее была судима за мошенничество.

Сотрудники городского управления МВД задержали женщину во время патрулирования в районе дома № 26 на улице Полежаевой. При опросе задержанная призналась, что нашла тайник с наркотиком. У нее обнаружили около 0,5 грамма синтетического вещества. Однако в ходе дальнейшего досмотра у женщины было изъято 0,67 грамма запрещенного препарата.

Горничную подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном количестве. Ей может грозить до трех лет лишения свободы по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере».

