Мэра немецкой общины задержали у ночного клуба с кокаином

Мэр общины Нойбиберг, расположенной под Мюнхеном, Томас Парделлер (Христианско-социальный союз, ХСС) был задержан в ночь на 11 октября недалеко от местного клуба, сообщает газета Bild. По ее информации, при себе политик имел пластиковую емкость с белым порошком. Установлено, что это был кокаин.

Позже выяснилось, что речь шла о запрещенном наркотическом средстве, — уточнила представитель правоохранительных органов.

Согласно публикации, Парделлер отказывался отдавать полицейским порошок. В связи с этим им пришлось заковать мэра в наручники и доставить его в участок. Позднее политика отпустили, однако в отношении него возбудили дело по подозрению в хранении наркотических веществ.

