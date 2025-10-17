Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 18:03

Мэра немецкой общины задержали у ночного клуба с кокаином

Bild: мэра общины Нойбиберг задержали с кокаином у ночного клуба в Мюнхене

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мэр общины Нойбиберг, расположенной под Мюнхеном, Томас Парделлер (Христианско-социальный союз, ХСС) был задержан в ночь на 11 октября недалеко от местного клуба, сообщает газета Bild. По ее информации, при себе политик имел пластиковую емкость с белым порошком. Установлено, что это был кокаин.

Позже выяснилось, что речь шла о запрещенном наркотическом средстве, — уточнила представитель правоохранительных органов.

Согласно публикации, Парделлер отказывался отдавать полицейским порошок. В связи с этим им пришлось заковать мэра в наручники и доставить его в участок. Позднее политика отпустили, однако в отношении него возбудили дело по подозрению в хранении наркотических веществ.

Ранее рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) оштрафовали на 5 тыс. рублей за отказ пройти медосвидетельствование на наркотики. Перед выходом на сцену в Калининграде артиста остановили полицейские, получив информацию о его подозрительном поведении.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Германия
ФРГ
политики
задержания
уголовные дела
наркотики
кокаин
