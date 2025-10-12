Российского рэпера оштрафовали за отказ от проверки на наркотики Mash: рэпера Гуфа оштрафовали на 5 тыс. рублей за отказ провериться на наркотики

Рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) оштрафовали на 5 тыс. рублей за отказ пройти медосвидетельствование на наркотики перед выступлением в Калининграде, передает Telegram-канал Mash. Выступление состоялось 23 августа в рамках прощального тура в «Резиденции королей».

По информации канала, перед выходом на сцену артиста остановили полицейские, получив информацию о его подозрительном поведении. Стражи порядка попросили артиста пройти тест, но он категорически отказался.

После этого инцидента 46-летний рэпер оказался в местной больнице и не смог присутствовать на судебном заседании в Калининграде, где должны были огласить приговор. В конце сентября московский суд, опираясь на данные, предоставленные полицией, вынес решение оштрафовать музыканта на 5 тыс. рублей.

По словам представителя Гуфа, его руководитель был трезв и отказался от прохождения проверки, чтобы не сорвать концерт, на который уже собрались зрители. По его утверждению, ему предоставили заранее заполненный бланк отказа, который он подписал.

Ранее сообщалось, что уголовное преследование Гуфа по делу о грабеже в Апрелевке было прекращено. Было установлено, что потерпевший стал инициатором конфликта, а его утверждения о тяжести причиненного вреда здоровью не нашли подтверждения. Следователи пришли к заключению, что музыкант не был зачинщиком драки.