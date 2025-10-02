Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 октября 2025 в 07:48

Преследование Гуфа по делу о грабеже в подмосковной сауне прекращено

Гуф (Алексей Долматов) Гуф (Алексей Долматов) Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Уголовное преследование рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, по делу о грабеже группой лиц в Апрелевке в октябре прошлого года прекращено, сообщили в правоохранительных органах. По словам источника, которые приводит ТАСС, было установлено, что потерпевший оказался в сауне неслучайно, а для провокации конфликта. Также судебно-медицинская экспертиза показала, что его доводы о степени тяжести вреда здоровью не соответствуют действительности.

Следователи приняли решение о прекращении уголовного преследования в отношении Алексея Долматова, поскольку версия Гуфа и его защиты впоследствии нашла свое подтверждение — музыкант не был зачинщиком потасовки, — отметил он.

Ранее бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай назвала недостоверной информацию об употреблении музыкантом наркотиков во время концерта в Калининграде. Она уточнила, что исполнитель ответственно подходит к организации и проведению выступлений во всех городах. По ее словам, Долматов попросил перенести процедуру на время после выступления, но ему отказали и оформили протокол об отказе.

