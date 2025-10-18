Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 22:28

ХАМАС продолжает возвращать останки израильских заложников

ХАМАС передаст Красному Кресту два тела израильских заложников

Члены ХАМАС Члены ХАМАС Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС объявило в своем Telegram-канале о передаче Красному Кресту тел еще двоих израильских заложников. Передача останков была запланирована на 18 октября.

Точное место и имена погибших пока не разглашаются. ХАМАС уже передало 11 тел заложников, из которых опознаны 10. Власти Израиля недовольны ходом процесса. После передачи первых четырех тел министр обороны Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения, так как радикалы продолжают удерживать в Газе останки 18 погибших.

Ранее сообщалось, что в секторе Газа продолжаются активные поиски тел погибших израильских заложников. В операции задействованы специалисты Международного комитета Красного Креста, использующие оборудование, поставленное из Египта. Основные работы ведутся в районе Хан-Юниса на юге. Обе стороны конфликта — ХАМАС и Израиль — обвиняют друг друга в гибели заложников.

До этого стало известно, что Тель-Авив передал палестинской стороне тела 120 погибших за три дня. Согласно официальному заявлению, все погибшие были задержаны израильскими силами с начала эскалации конфликта в октябре 2023 года.

Израиль
ХАМАС
останки
заложники
