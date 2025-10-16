Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 19:11

В секторе Газа назвали количество переданных Израилем тел палестинцев

Израиль передал представителям администрации сектора Газа 120 тел палестинцев

Фото: Abed Rahim Khatib/Global Look Press

Израиль передал палестинской стороне тела 120 погибших за три дня, включая 30 тел, возвращенных в четверг, сообщила пресс-служба властей сектора Газа. Согласно официальному заявлению, все погибшие были задержаны израильскими силами с начала эскалации конфликта в октябре 2023 года, передает РИА Новости.

Завершена передача тел 120 палестинцев, погибших после их задержания оккупационными израильскими силами во время войны на истребление палестинского народа. <…> Процедура прошла в три этапа: 45 тел погибших переданы во вторник, 45 — в среду и 30 — в четверг, включая десятки неопознанных тел, — говорится в сообщении.

Ранее газета The Times of Israel сообщила о начале возвращения палестинских граждан в северные районы сектора Газа. Согласно данным издания, войска Израиля разрешили местным жителям перемещение по специально установленным маршрутам, включая шоссе Салах ад-Дин и прибрежную дорогу Рашид, при этом предупредив об опасности приближения к зонам дислокации военных подразделений.

Кроме того, представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем обвинил израильскую армию в нарушении условий перемирия в секторе Газа. По его словам, действия ЦАХАЛ привели к гибели нескольких местных жителей, в связи с чем он потребовал усиления контроля за выполнением Израилем взятых обязательств.

сектор Газа
Палестина
Израиль
тела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собчак раскрыла секрет организации своего дня рождения
Переговоры Путина и Трампа 16 октября: что они обсудили, решения по Украине
Собчак оценила стиль Киркорова на вечеринке Бузовой
Зверев, Савин, Мироненко: как Пугачева уничтожала отказавших ей фаворитов
В Сибири похоронили двух жертв ревнивого подростка: подробности трагедии
Тормоза в порядке: простой способ замены колодок за 15 минут
Раскрыта продолжительность разговора Путина и Трампа
Яна Поплавская призывает к законности в ситуации с Пугачевой
Политолог объяснил заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
Клиент в московском кафе «оплатил» криптовалюту сумкой сувенирных купюр
В МИД России высказались о перспективах попавшей под санкции США NIS
Оксана Самойлова вышла в свет после новостей о разводе с Джиганом
Мощная атака «Кинжалов», участницу «Голоса» продали на органы: что дальше
Украинский подросток не выжил после кровавой ссоры в центре для беженцев
Раскрыто, какие обвинения планируют предъявить бывшему мэру Одессы
Путин получил привет от верховного лидера Ирана
«Две судьбы», судебный приговор, рождение сына: как живет Анатолий Руденко
Медведев раскрыл, как обыграть своего следующего соперника
Захарова одним словом описала отстранение спортсменов из-за нации
Шадаев заявил о возможных жестких мерах против Apple
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.