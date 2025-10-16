В секторе Газа назвали количество переданных Израилем тел палестинцев

Израиль передал палестинской стороне тела 120 погибших за три дня, включая 30 тел, возвращенных в четверг, сообщила пресс-служба властей сектора Газа. Согласно официальному заявлению, все погибшие были задержаны израильскими силами с начала эскалации конфликта в октябре 2023 года, передает РИА Новости.

Завершена передача тел 120 палестинцев, погибших после их задержания оккупационными израильскими силами во время войны на истребление палестинского народа. <…> Процедура прошла в три этапа: 45 тел погибших переданы во вторник, 45 — в среду и 30 — в четверг, включая десятки неопознанных тел, — говорится в сообщении.

Ранее газета The Times of Israel сообщила о начале возвращения палестинских граждан в северные районы сектора Газа. Согласно данным издания, войска Израиля разрешили местным жителям перемещение по специально установленным маршрутам, включая шоссе Салах ад-Дин и прибрежную дорогу Рашид, при этом предупредив об опасности приближения к зонам дислокации военных подразделений.

Кроме того, представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем обвинил израильскую армию в нарушении условий перемирия в секторе Газа. По его словам, действия ЦАХАЛ привели к гибели нескольких местных жителей, в связи с чем он потребовал усиления контроля за выполнением Израилем взятых обязательств.