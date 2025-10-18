Улицу Екатеринбурга заволокло черным дымом из-за пожара на стройке В Екатеринбурге загорелась стройка на улице Металлургов

В Екатеринбурге пламя охватило стройку в районе улицы Металлургов, передает Telegram-канал Ural Mash. По информации источников, очевидцы заметили столб черного дыма в районе около «Меги».

Авторы канала сообщили, что горящая стройка может принадлежать компании «Астрастройинвест». Информация о пострадавших и причинах возгорания не раскрывалась.

В пресс-службе МЧС сообщили 66.ru, что огонь вспыхнул на площади 40 кв. м, горят стройматериалы и битум. По данным издания, огонь удалось быстро локализовать.

Ранее стало известно, что крупный пожар начался в частной школе Барнаула. В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что огонь охватил спортзал учебного заведения в отдельном здании. Школа расположена на Змеиногорском тракте города. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, огонь удалось оперативно локализовать. В результате ЧП никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в жилом пятиэтажном доме в городе Сосновоборске произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла 2 тыс. квадратных метров, что потребовало привлечения дополнительных сил пожарно-спасательных подразделений.

Кроме того, в Новосибирске загорелся деревянный дом, в результате погибли четыре человека. Еще четыре человека пострадали и были доставлены в медицинское учреждение.