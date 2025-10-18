Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 05:31

Мощный пожар в Новосибирске унес жизни нескольких людей

Прокуратура Новосибирска: четыре человека погибли при пожаре в жилом доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске из-за пожара в деревянном жилом доме погибли четыре человека, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Еще четыре человека пострадали и были доставлены в медицинское учреждение.

Самостоятельно эвакуировались из здания 17 человек, следует из заявления. Прокуратура организовала проверку обстоятельств инцидента.

Погибли четыре человека, один мужчина и три женщины, — сообщили в ведомстве.

Возгорание началось на втором этаже двухэтажного жилого дома с мансардным этажом, сообщили в МЧС. В результате интенсивного распространения огня площадь пожара составила 600 квадратных метров. Произошло частичное обрушение крыши.

К ликвидации возгорания были привлечены 46 человек и 13 единиц спецтехники. По последним данным, открытое горение пожарные ликвидировали.

Ранее стало известно, что крупный пожар начался в частной школе Барнаула. В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что огонь охватил спортзал учебного заведения в отдельном здании. Школа расположена на Змеиногорском тракте города. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, огонь удалось оперативно локализовать. В результате ЧП никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в жилом пятиэтажном доме в городе Сосновоборске произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров, что потребовало привлечения дополнительных сил пожарно-спасательных подразделений.

происшествия
Новосибирск
пожары
жертвы
