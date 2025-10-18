«Не удалось»: в ЦСКА высказались о разгромном матче с «Локомотивом» Тренер ЦСКА Челестини: команда совершила ошибки в матче против «Локомотива»

«Локомотив» провел хороший матч 12-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА, заявил тренер проигравшей команды Фабио Челестини в беседе с NEWS.ru. По его словам, футболистам не удалось сделать все, что они хотели, — в некоторых моментах спортсменам «не хватило чуть-чуть».

Сегодня мы подарили сопернику первые 15 минут. Не удалось сделать то, что хотели. «Локомотив» — очень хорошая команда, они провели хороший матч. Совершили 25 ударов. В некоторых моментах нам не хватило чуть-чуть. Когда такое происходит, матч уходит к сопернику. Не переключили в голове тумблер после сборных, — объяснил тренер.

Он добавил, что из сложившейся ситуации надо извлечь определенный урок. Долго рефлексировать не стоит — тренер призвал свою команду двигаться дальше.

Челестини обратил внимание, что все игроки совершили некоторые ошибки. Одна из них — это настрой. Он уверен: когда в головах футболистов все в порядке, тогда они могут побеждать.

Отдельного комментария тренера удостоился вратарь ЦСКА Владислав Тороп. Во время матча с «Локомотивом» он пропустил три гола.

Проблема в том, что, когда вратарь совершает всего одну ошибку… Торопу надо учиться. Слава должен играть. Будут хорошие матчи, плохие, ошибки. Вспомните, какой сейв он совершил против «Локомотива» в кубковом матче! — резюмировал Челестини.

Ранее сообщалось, что игра завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников, которые демонстрировали превосходство на протяжении всей встречи. Первый гол был забит на 17-й минуте полузащитником Алексеем Батраковым. В компенсированное время первого тайма Дмитрий Воробьев удвоил преимущество своей команды, реализовав момент после ошибки Торопа. На 88-й минуте Николай Комличенко установил окончательный счет матча, забив третий гол.