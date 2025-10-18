Стало известно, кого не коснутся новые правила утильсбора Минпромторг: утильсбор не будут платить те, кто сделал это до ввода новых правил

Министерство промышленности и торговли России сообщило РИА Новости, что новый механизм расчета утилизационного сбора не затронет компании, которые внесли платеж до момента вступления обновленных правил в законную силу. В ведомстве подчеркнули, что сейчас по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова рассматривается возможность отсрочить вступление в силу всех положений законопроекта.

Напомним, что предлагаемые изменения не затронут именно тех импортеров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы, — рассказали в министерстве.

Также в Минпромторге опровергли распространившуюся информацию о том, что льготные условия будут действовать лишь для тех, кто произвел оплату до 12 сентября 2025 года. Ранее она была растиражирована некоторыми Telegram-каналами.

До этого сообщалось, что на Дальнем Востоке и в Сибири был зафиксирован резкий рост продаж автомобилей с мощными двигателями на фоне возможного изменения размера утильсбора. В Амурской области продажи таких машин выросли на десятки процентов, а в Алтайском крае заметно увеличился интерес к моделям с повышенной мощностью.





