Кому не нужно платить за парковку в Красноярске: все льготы

Кому не нужно платить за парковку в Красноярске: все льготы

Кому не нужно платить за парковку в Красноярске: все льготы

Парковки в Красноярске работают по удобной системе тарификации со льготами для отдельных категорий граждан. Не все водители знают о своем праве на бесплатную стоянку и возможных скидках. Разбираемся, кому положены льготы и как ими воспользоваться.

Стоимость парковки в центре Красноярска составляет от 25 до 30 рублей в час в зависимости от расположения. Платные стоянки работают в будние дни с 08:00 до 18:00, максимальное время оплаты — 10 часов. В выходные и праздничные дни оплата не взимается, что дает возможность всем водителям парковаться бесплатно. Первые 15 минут стоянки также предоставляются бесплатно для быстрого решения срочных дел.

Кому на парковках положены льготы

Право на бесплатную парковку имеют инвалиды I и II группы, а также инвалиды III группы с ограничениями в самостоятельном передвижении. Льгота распространяется как на водителей с инвалидностью, так и на тех, кто перевозит инвалидов или детей-инвалидов. Многодетные семьи в некоторых регионах России также могут рассчитывать на льготную парковку — в 37 субъектах РФ уже действует такая мера поддержки, хотя на федеральном уровне вопрос все еще рассматривается. На муниципальных парковках Красноярска для семей участников СВО и многодетных обсуждается возможность бесплатной стоянки.

Как получить льготу: пошаговая инструкция

Чтобы воспользоваться правом на бесплатные парковки в Красноярске, инвалидам необходимо внести данные автомобиля в Федеральный реестр инвалидов. Первый способ — оформить разрешение через портал «Госуслуги», указав госномер, марку автомобиля и период использования льготы. Второй способ — подать заявление на сайте Федерального реестра инвалидов, где данные обновятся уже через 15 минут. Третий способ — обратиться лично в МФЦ с паспортом и свидетельством о регистрации автомобиля. Родители детей-инвалидов могут подать заявление только через МФЦ. За гражданином закрепляется одно транспортное средство, но данные можно изменить в любой момент, подав новое заявление.

Парковки в Красноярске: кому положены льготы и есть ли скидки Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Скидки при оплате парковки

Система оплаты парковок в Красноярске предлагает реальную экономию без дополнительных комиссий. При использовании мобильного приложения «КрасПаркинг», паркоматов или оплате через профильный сайт комиссия составляет 0%. Главная скидка — полностью бесплатная парковка в выходные и праздничные дни для всех водителей. Кроме того, те, кому положены льготы по инвалидности, могут пользоваться специальными местами круглосуточно без ограничений.

Система льгот на парковках Красноярска ориентирована прежде всего на поддержку маломобильных граждан. Оформление разрешения занимает минимум времени, а использование современных способов оплаты без комиссии делает платные стоянки доступными для всех категорий водителей.

Ранее мы рассказывали, какой выбрать пылесос для наведения чистоты в салоне.