Отсрочка утильсбора не действует при нарушении важного условия Mash: отсрочка утильсбора коснется авто, купленных до 12 сентября 2025 года

Заплатить утильсбор по старой ставке могут разрешить только тем, кто купил авто за границей до 12 сентября 2025 года, сообщает Telegram-канал Mash. По информации авторов, внести оплату при этом нужно до 1 декабря.

Владельцев машин, купленных после 12 сентября, могут заставить заплатить утильсбор по новым ставкам, сообщили авторы канала. Для авто мощностью более 160 лошадиных сил, привезенных частными лицами для личного использования, он будет приравнен к коммерческому, добавили источники.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова изучает возможность отсрочки введения новых правил расчета утильсбора на импортные автомобили. Первоначально изменения планировалось ввести с 1 ноября текущего года.

Также на Дальнем Востоке и в Сибири был зафиксирован резкий рост продаж автомобилей с мощными двигателями на фоне возможного изменения размера утильсбора. В Амурской области продажи таких машин выросли на десятки процентов, а в Алтайском крае заметно увеличился интерес к моделям с повышенной мощностью.