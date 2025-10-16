Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада

Этот шаровидный многолетник поражает своей идеальной формой и обильным цветением. Кустик самостоятельно формируется в пышную сферу, усыпанную сотнями соцветий, без всякой обрезки. Цветение продолжается с августа до серьезных заморозков, когда другие растения уже давно завершили сезон.

Посев под зиму — идеальный способ вырастить эту красавицу. В конце октября — ноябре, когда почва уже подмерзнет, посейте семена в заранее подготовленные бороздки глубиной 0,5 см, присыпьте заранее заготовленной землей и слегка уплотните. За зиму семена пройдут естественную стратификацию. Весной появятся дружные всходы, которые быстро превратятся в крепкие кустики. Хризантема мультифлора предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой. Она засухоустойчива и практически не требует ухода, кроме полива в сильную засуху. На зиму после цветения обрежьте стебли и укройте лапником или листовым опадом.

