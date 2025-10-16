Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в октябре

Этот удивительный многолетник сочетает хрупкую красоту с невероятной выносливостью. Яркие цветы примулы распускаются одними из первых, когда еще не сошел снег, создавая праздничные пятна в просыпающемся саду. Растение образует очаровательные розетки морщинистых листьев, над которыми возвышаются зонтики цветов всех оттенков радуги — от нежно-белого до насыщенного пурпурного.

Самый эффективный способ размножения — подзимний посев. В ноябре, когда установится стабильная минусовая температура, посейте семена в подготовленные емкости или прямо на грядку. Присыпьте тонким слоем почвы и оставьте зимовать под снегом. За зиму семена пройдут естественную стратификацию и весной дадут дружные всходы. Примула прекрасно чувствует себя в полутени, под деревьями и кустарниками, предпочитая влажную, хорошо дренированную почву. Она морозостойка, практически не болеет и с каждым годом образует все более пышные куртины.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.