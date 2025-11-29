День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 06:45

Посадите в ноябре — весной в саду идеальные шары с махровыми цветками! Чудо-многолетник с мини-помпонами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда большинство садовых жителей готовится к долгому зимнему сну, в свои права вступает истинная королева осени — многолетняя астра «Велия». Это не просто растение, а настоящая вспышка света в угасающем саду, последний аккорд уходящего лета. Ее главное волшебство — в идеальной форме и насыщенном цвете. Аккуратный шаровидный куст высотой около 50 см буквально усыпан крупными махровыми цветками чистого насыщенно-розового оттенка. Каждый цветок похож на миниатюрную розочку или помпон, собранный из бесчисленного множества тонких лепестков. Эта астра не просто цветет — она сияет, создавая потрясающий объем и невероятно яркое пятно, которое видно из любого уголка сада.

Цветение астры «Велия» — это настоящий марафон, который начинается в августе и длится до самых серьезных заморозков, часто по ноябрь включительно. В то время как другие растения уже давно сбросили листву, этот сорт продолжает стоять в ярком, пышном уборе, привлекая в сад последних пчел и бабочек. Куст не разваливается и не требует подвязки, сохраняя свою безупречную форму даже под осенними дождями и ветрами. Он обладает высокой зимостойкостью и отличным иммунитетом, в частности, устойчивостью к мучнистой росе, которая часто портит декоративность других сортов.

В садовом дизайне астра «Велия» просто незаменима. Она великолепно смотрится в бордюрах, высаженная куртинами в миксбордерах или в качестве яркого акцента в осенних композициях. Идеальными компаньонами для нее станут декоративные злаки, хвойные растения с голубой хвоей, серебристая полынь или поздноцветущие очитки. Посадите ее на солнечном месте с хорошо дренированной почвой, и она будет десятилетиями радовать вас своим безудержным и таким желанным осенним цветением, даря надежду на возвращение лета.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

Проверено редакцией
Читайте также
Смешала бекон, натертую картошку и сыр: готовлю картофельные крокеты, которые вкуснее любого фастфуда. Быстрая закуска из простых продуктов
Общество
Смешала бекон, натертую картошку и сыр: готовлю картофельные крокеты, которые вкуснее любого фастфуда. Быстрая закуска из простых продуктов
Закуска «Розочки» на праздничный стол: лаваш, колбаса, листик салата — и готово
Общество
Закуска «Розочки» на праздничный стол: лаваш, колбаса, листик салата — и готово
Многолетник для тех, чьи участки продуваются ветрами и страдают от летних ливней: чудо-цветок
Общество
Многолетник для тех, чьи участки продуваются ветрами и страдают от летних ливней: чудо-цветок
Зацветет в первый год после посадки и много лет будет радовать глаз: морозоустойчивый многолетник
Общество
Зацветет в первый год после посадки и много лет будет радовать глаз: морозоустойчивый многолетник
Зацветет в самое холодное и мокрое лето: растение, которое обожает плохую погоду
Общество
Зацветет в самое холодное и мокрое лето: растение, которое обожает плохую погоду
многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 103 украинских БПЛА
Удивите всех: канапе на шпажках с сыром и персиком — необычно и легко
В США узнали о неприятном для Евросоюза моменте в переговорах по Украине
Трамп и Мадуро обсудили возможность личной встречи в США
Как «Наполеон», только вкуснее! Готовим воздушный французский торт мильфей
Орден «Материнская слава»: об истории советской награды и ее преемниках
«Снег, гололед, метель»: Вильфанд рассказал о погоде в ближайшие дни
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Таганрог
НПЗ на Кубани загорелся в результате атаки БПЛА
Юрист ответил, когда за курение на балконе грозит штраф
Лютые морозы −40, снегопады, сильный ветер: прогноз погоды в РФ 1–7 декабря
В МВД назвали признаки взломанного аккаунта
В Белом доме запустили виртуальную стену позора для СМИ
В США заявили о необходимости аудита выделяемых средств для Украины
«Чувствовать себя ничтожествами»: в США раскрыли правду о женщинах в ВСУ
Атака ВСУ на Таганрог ночью 29 ноября: взрывы, пострадавшие, что известно
«На грани»: евродепутат рассказал об истощении украинской армии
Психолог разоблачила главное заблуждение о сексе
Психолог объяснила, как правильно рассказать детям о разводе
Стало известно о закрытии двух аэропортов на юге России
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.