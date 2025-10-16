Дегтярев раскрыл, что стоит за решением CAS о российских спортсменах

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Федерации настольного тенниса России создаст правовой прецедент для защиты интересов отечественных спортсменов в международных инстанциях, заявил министр спорта и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев. Он отметил, что ФНТР проделала значительную работу по этому делу, приводит слова политика ТАСС.

CAS попробовал указать, что это решение не имеет прецедентного характера, это не так, это однозначно прецедент и базис для других федераций, для Олимпийского комитета России при судебных тяжбах в интересах наших атлетов, — подчеркнул Дегтярев.

Министр добавил, что в настоящее время продолжаются судебные процессы совместно с Федерацией бобслея и Федерацией санного спорта России с целью защиты прав отечественных спортсменов на участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Глава Минспорта также заявил, что юридическая борьба будет продолжена, поскольку спортсмены не несут ответственности за межгосударственные отношения или решения правительств и, согласно Олимпийской хартии, должны иметь право выступать под национальным флагом России.

До этого двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что недопуск сборной России по хоккею до Олимпиады-2026 является большим разочарованием. По его словам, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф «бежит впереди паровоза», решая такие вещи.