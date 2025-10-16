Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 14:46

Цветущий ковер без рассады и хлопот: сеешь в октябре-ноябре, любуешься годами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите следующей весной получить не просто клумбу, а настоящий цветущий ковер без рассады и хлопот, посадите под зиму обриету. Этот многолетник можно сеять в октябре-ноябре, когда температура стабильно держится около нуля. Любоваться будете годами.

Семена обриеты не боятся холода и прекрасно проходят естественную стратификацию зимой. Весной они дружно всходят, быстро наращивают зеленую массу и уже в мае превращаются в плотные подушки, полностью усыпанные мелкими цветами фиолетовых, сиреневых, розовых или малиновых оттенков.

Обриета образует сплошной цветущий ковер высотой 10–15 см. Растение чрезвычайно засухоустойчиво, зимостойко и сохраняет декоративность даже после цветения благодаря своим вечнозеленым листочкам. Этот цветок будет год за годом расширять свою территорию, создавая все более впечатляющие цветовые пятна в вашем саду при минимальном уходе.

Ранее был назван цветок-огонек для дачи и города: сажаешь под зиму — летом алая клумба.

