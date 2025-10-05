Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 09:28

Сажаешь под зиму — летом алая клумба: цветок-огонек для дачи и города

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы летом ваша клумба вспыхнула алым огнем, посейте под зиму эшшольцию калифорнийскую — этот неприхотливый однолетний цветок-огонек создаст эффект пламенного ковра при минимальных усилиях.

Эшшольция не требует ухода: он засухоустойчив, растет на бедных почвах и цветет до сентября, каждый день раскрывая новые бутоны. Ее цветы закрываются на ночь и в пасмурную погоду, словно живые фонарики. Идеальное растение для дачи и городских клумб.

В конце октября — ноябре, когда установятся устойчивые заморозки, рассыпьте мелкие семена эшшольции по поверхности подготовленной почвы, слегка присыпьте землей или песком и укройте лапником для снегозадержания. Стратификация холодом обеспечит дружные всходы весной, а растения будут более крепкими и закаленными. Уже в июне эшшольция распустит свои шелковистые чашечки ярко-оранжевого и красного цвета. Все просто: сажаешь под зиму — летом алая клумба.

Ранее был назван многолетник для осенней посадки, который цветет дважды за сезон без подкормок и полива.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
