Сею осенью — цветет дважды за сезон без подкормок: цветок-сказка

Маргаритки — идеальные многолетники для осенней посадки, которые сочетают трогательную красоту и феноменальную выносливость. Сею их осенью — цветут дважды за сезон без подкормок и полива.

Нежные махровые соцветия белых, розовых и красных оттенков украшают сад даже после дождей, а компактные кустики высотой 10–15 см идеальны для бордюров и альпинариев. Их преимущества: морозостойкость, способность цвести дважды за сезон (май-июль и август-сентябрь), самосев и устойчивость к вытаптыванию.

Посадка в сентябре-октябре: разбросайте семена по поверхности влажной почвы, присыпьте тонким слоем песка и прижмите доской. Весной маргаритки взойдут дружными всходами, а через год превратятся в плотные цветущие куртины. Они не требуют подкормок, полива и не болеют — настоящая находка для ленивых садоводов и любителей сказочного ландшафта — цветок-сказка.

