Буйно растет в жару +50°C и холод: просто посейте этот цветок осенью

Этот цветок одинаково буйно растет в экстремальную жару до +50°C и в холод, а также размножается самосевом, создавая устойчивые к любым условиям клумбы. Просто посейте его осенью и наслаждайтесь яркой клумбой.

Эшшольция калифорнийская — растение, которое переживет даже апокалипсис. Ее преимущества: глубокая корневая система, добывающая воду из нижних слоев почвы, восковой налет на листьях, защищающий от палящего солнца, и способность семян прорастать даже после зимовки под снегом.

Посев элементарен: в апреле или под зиму разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте песком и прижмите доской — все. Эшшольция не требует полива, подкормок и прополки, а ее шелковистые цветы-чашечки оранжевых, желтых и алых оттенков привлекают пчел и бабочек.

Ранее был назван чудо-цветок для дачи и городских клумб, сочетающий обильное цветение и феноменальную неприхотливость. Он не требует подкормок, частого полива и обрезки.