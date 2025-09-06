Саммит ШОС — 2025
Белые и фиолетовые шапки соцветий без подкормок и обрезки: чудо-цветок

Иберис — чудо-цветок для дачи и городских клумб, сочетающий обильное цветение и феноменальную неприхотливость. Он не требует подкормок, частого полива и обрезки, а после цветения сохраняет декоративность.

Его преимущества: морозостойкость (до –30 °C), засухоустойчивость, способность расти на бедных и каменистых почвах, а также быстрое разрастание в плотные куртины, подавляющие сорняки. С мая по июль иберис без подкормок и обрезки покрывается шапками белых, розовых или сиреневых соцветий, источающих медовый аромат, который привлекает пчел и бабочек.

Для посадки выберите солнечное место с дренированной почвой, посейте семена под зиму (в октябре-ноябре) или весной — всходы появляются через 7–10 дней. Иберис идеален для обрамления дорожек, альпинариев и подвесных кашпо, а его способность переносить вытаптывание делает его заменой газону. Это растение десятилетиями растет без пересадки, даря саду аккуратный вид без вашего участия.

Ранее был назван многолетник, который взойдет после осеннего посева и зацветет в первый год.

