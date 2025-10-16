Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 21:52

Объятия Малахова и Бузовой попали на видео

Малахов обнял Бузову на премьере ее новой песни

Андрей Малахов и Ольга Бузова Андрей Малахов и Ольга Бузова Фото: NEWS.ru

Телеведущий Андрей Малахов обнял и поцеловал в щеку певицу Ольгу Бузову на ее девичнике, где состоялась презентация новой песни «Не надо», передает корреспондент NEWS.ru. На опубликованных кадрах видно, как Малахов произносит поздравительную речь и вручает артистке букет.

Телеведущая и журналист Ксения Собчак рассказала на девичнике Бузовой, что всегда доверяет организацию своих дней рождения супругу. Как она подчеркнула, при таком подходе праздник становится настоящим сюрпризом, а ее роль сводится лишь к приглашению гостей.

До этого Ксения Собчак высоко оценила стиль певца Филиппа Киркорова. По ее мнению, он гармонично сочетается с эстетикой Dolce&Gabbana: артист «соединился с тем, что ему идет». Она отметила, что Киркоров умеет эффектно презентовать образ итальянской роскоши.

Кроме того, на девичнике Бузовой блогер Оксана Самойлова впервые после новостей о разводе с Джиганом появилась на публике. Она выбрала элегантное длинное черное платье с декольте, дополнив образ массивным золотым украшением.

Ольга Бузова
Андрей Малахов
поздравления
артисты
Семен Товстый
С. Товстый
Екатерина Попова
Е. Попова
Светлана Комарова
С. Комарова
