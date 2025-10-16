Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 20:04

Оксана Самойлова вышла в свет после новостей о разводе с Джиганом

Оксана Самойлова посетила презентацию песни Бузовой после новостей о разводе

Оксана Самойлова Оксана Самойлова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова вышла в свет после новостей о разводе со своим мужем — рэпером Джиганом, передает корреспондент NEWS.ru. Она посетила презентацию нового трека певицы Ольги Бузовой. Композиция называется «Не надо».

Самойлова предстала перед журналистами в длинном черном платье с декольте. На ее шее можно заметить массивное золотое украшение.

Ранее в мировом суде Москвы назначили дату начала бракоразводного процесса между Самойловой и Джиганом. Предварительное слушание по делу запланировано на 28 октября 2025 года. Информация о том, что звездные супруги разводятся, появилась 6 октября.

До этого Самойлова привлекла внимание публики, впервые выйдя на связь после новости о разводе с рэпером Джиганом. Она поделилась новыми снимками в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Поклонники предположили, что на фотографиях — панорамная квартира, которая могла стать новым местом жительства Оксаны после возможного разрыва с супругом.

