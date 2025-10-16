Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 20:40

Собчак раскрыла секрет организации своего дня рождения

Собчак назвала мужа главным организатором празднования своего дня рождения

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак заявила в ходе девичника певицы Ольги Бузовой и презентации ее новой песни «Не надо», что доверяет организацию своего дня рождения супругу. Она сообщила, что празднование всегда становится для нее сюрпризом, а ее задача ограничивается только приглашением гостей, передает NEWS.ru.

У меня всегда день рождения муж устраивает, поэтому для меня это всегда сюрприз, я только гостей приглашаю. <...> Он уже все знает. Столько лет мы уже празднуем вместе, — сказала телеведущая.

Ранее Собчак заявила, что главным качеством в представителях сильного пола считает способность с иронией воспринимать действительность. Она также добавила, что маскулинность представляет собой одновременно комичный и трогательный феномен.

Кроме того, телеведущая высказалась против предложения Минпросвещения включить в школьную программу творчество исполнителей SHAMAN и Олега Газманова. По ее мнению, произведения артистов должны пройти проверку временем перед включением в учебный план. При этом она отметила, что не имеет ничего против песен на военную тематику.

Ксения Собчак
праздники
дни рождения
Ольга Бузова
Артур Лебедев
А. Лебедев
Светлана Комарова
С. Комарова
Екатерина Попова
Е. Попова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин предостерег Трампа от поставок ракет Tomahawk Украине
До 17% годовых: банки повысили ставки по вкладам — как увеличить доход
Трамп сообщил о намерении обсудить с Зеленским свой разговор с Путиным
Меняем проводку в хрущевке: пошаговый план и реальные цены
Volkswagen снимет с производства популярный кроссовер после 24 лет выпуска
Как ухаживать за старинными вещами, чтобы они не испортились
Объятия Малахова и Бузовой попали на видео
Раскрыты детали обстрелов подстанций в Курской области
Белый дом подтвердил желание Трампа урегулировать конфликт на Украине
Черчесов сказал все, что думает про новые лимиты на легионеров в РПЛ
Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области
Сиделка-садистка и убийство врача из Ростова в Армении: главные ЧП дня
«Против дрона нет приема»: генерал Попов о Су-57, F-35 и отставании США
Раскрыта причина ускорения роста российского рынка акций
Депутат Рады прятал деньги в элитных машинах
Стало известно, что стоит на заставке телефона Собчак
Легендарную актрису экстренно госпитализировали во Франции
Дегтярев раскрыл, что стоит за решением CAS о российских спортсменах
На праздник и в будни: классический рецепт цезаря: это вкуснейший салат
Стало известно решение суда по иску Сбербанка к Euroclear
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.