Собчак раскрыла секрет организации своего дня рождения

Телеведущая Ксения Собчак заявила в ходе девичника певицы Ольги Бузовой и презентации ее новой песни «Не надо», что доверяет организацию своего дня рождения супругу. Она сообщила, что празднование всегда становится для нее сюрпризом, а ее задача ограничивается только приглашением гостей, передает NEWS.ru.

У меня всегда день рождения муж устраивает, поэтому для меня это всегда сюрприз, я только гостей приглашаю. <...> Он уже все знает. Столько лет мы уже празднуем вместе, — сказала телеведущая.

Ранее Собчак заявила, что главным качеством в представителях сильного пола считает способность с иронией воспринимать действительность. Она также добавила, что маскулинность представляет собой одновременно комичный и трогательный феномен.

Кроме того, телеведущая высказалась против предложения Минпросвещения включить в школьную программу творчество исполнителей SHAMAN и Олега Газманова. По ее мнению, произведения артистов должны пройти проверку временем перед включением в учебный план. При этом она отметила, что не имеет ничего против песен на военную тематику.