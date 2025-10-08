Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 17:36

Собчак призналась, что самое главное в характере мужчин

Собчак призналась, что больше всего ценит в мужчинах ироничный взгляд на мир

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Журналистка Ксения Собчак в беседе с «Москвой 24» призналась, что больше всего ценит в мужчинах умение с иронией смотреть на жизнь. Она также отметила, что маскулинность — довольно комичное и при этом трогательное явление.

Это желание доказать, что ты мужик, через какую-то такую маскулинность, немножко комично, но трогательно одновременно, потому что ты понимаешь, что так мужчина защищается. Он защищает свое эго, которому где-то там внутри очень страшно быть человечным, нормальным, где-то заплакать, где-то быть нежным, слабым, — высказалась Собчак.

Телеведущая также добавила, что помимо ироничного взгляда на мир, она ценит в мужчинах нестандартность мышления. По признанию знаменитости, ее привлекают парадоксальные и гениальные личности.

Ранее Собчак заявила, что жизнь заставила ее стать «стальным человеком». По ее словам, такая позиция — результат убежденности в том, что она справится со своими задачами лучше, чем кто-либо другой.

