Собчак призналась, что самое главное в характере мужчин Собчак призналась, что больше всего ценит в мужчинах ироничный взгляд на мир

Журналистка Ксения Собчак в беседе с «Москвой 24» призналась, что больше всего ценит в мужчинах умение с иронией смотреть на жизнь. Она также отметила, что маскулинность — довольно комичное и при этом трогательное явление.

Это желание доказать, что ты мужик, через какую-то такую маскулинность, немножко комично, но трогательно одновременно, потому что ты понимаешь, что так мужчина защищается. Он защищает свое эго, которому где-то там внутри очень страшно быть человечным, нормальным, где-то заплакать, где-то быть нежным, слабым, — высказалась Собчак.

Телеведущая также добавила, что помимо ироничного взгляда на мир, она ценит в мужчинах нестандартность мышления. По признанию знаменитости, ее привлекают парадоксальные и гениальные личности.

Ранее Собчак заявила, что жизнь заставила ее стать «стальным человеком». По ее словам, такая позиция — результат убежденности в том, что она справится со своими задачами лучше, чем кто-либо другой.