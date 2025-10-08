Собчак раскрыла, как стала «стальным человеком»

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что жизнь заставила ее стать «стальным человеком». Она отметила, что это главная ее проблема. По словам журналистки, которые передает «Москва 24», такая позиция — результат убежденности в том, что она справится со своими задачами лучше, чем кто-либо другой.

Я же стальной человек не потому, что мне так хочется. Это меня жизнь заставила. Это как в том фильме, помните [Никита] Михалков (российский актер и режиссер. — NEWS.ru) и [Людмила] Гурченко (актриса. — NEWS.ru), когда вот это «все сама-сама». Помните, «Вокзал для двоих». Вот это «все сама-сама», к сожалению, главная проблема в жизни, — призналась она.

Ранее сообщалось, что Собчак выкупила целый этаж в столичном доме 1903 года постройки. Предполагается, что за жилье с видом на Кремль знаменитость заплатила 1,2 млрд рублей. Стать соседом телеведущей может любой желающий — на этаже еще осталась одна свободная квартира.