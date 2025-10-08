Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 10:40

Собчак раскрыла, как стала «стальным человеком»

Журналистка Собчак призналась, что жизнь заставила ее стать сильным человеком

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что жизнь заставила ее стать «стальным человеком». Она отметила, что это главная ее проблема. По словам журналистки, которые передает «Москва 24», такая позиция — результат убежденности в том, что она справится со своими задачами лучше, чем кто-либо другой.

Я же стальной человек не потому, что мне так хочется. Это меня жизнь заставила. Это как в том фильме, помните [Никита] Михалков (российский актер и режиссер. — NEWS.ru) и [Людмила] Гурченко (актриса. — NEWS.ru), когда вот это «все сама-сама». Помните, «Вокзал для двоих». Вот это «все сама-сама», к сожалению, главная проблема в жизни, — призналась она.

Ранее сообщалось, что Собчак выкупила целый этаж в столичном доме 1903 года постройки. Предполагается, что за жилье с видом на Кремль знаменитость заплатила 1,2 млрд рублей. Стать соседом телеведущей может любой желающий — на этаже еще осталась одна свободная квартира.

Ксения Собчак
Россия
шоу-бизнес
телеведущие
