25 ноября 2025 в 17:03

В России предложили разбирать кейсы блогеров на лекциях по основам семьи

Общественница Волынец предложила анализировать жизнь блогеров на лекциях о семье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На семейных лекциях студентам было бы полезно изучать жизнь блогеров, заявила NEWS.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, комментируя планы Минобрнауки по проведению «Школы молодых родителей» в российских вузах. По ее словам, популярные личности являются примером для молодых поколений.

Было бы здорово, если бы на уроках [для молодых родителей] разбирали какие-то реальные кейсы из жизни блогеров с их согласия. Потому что они лидеры общественного мнения, и наши дети ориентируются на них. Известные люди, в том числе инфлюенсеры, артисты, певцы, сами выставляют на показ свою семейную жизнь, включая конфликты и недоразумения. На основе этих эпизодов можно разбирать какие-то их кейсы с их согласия, показать, как конфликт возникает, как его погасили или, если кризис закончился разводом, то дать свой анализ, — поделилась Волынец.

Она также предложила рассмотреть возможность вовлечения самих блогеров в процесс обучения студентов. По мнению Волынец, если кто-то из них согласится поработать с медиатором, это можно будет использовать как пример для поколения.

Ранее телеведущая Роза Сябитова заявила, что лекции о подготовке к родительству могут быть полезны для студентов. Однако, по ее словам, важно выяснить, будет ли эта инициатива востребована обществом.

