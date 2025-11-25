«Вау-эффекта не вызывает»: музкритик о воскрешении Меркьюри с помощью ИИ

«Воскрешение» певца Фредди Меркьюри с помощью искусственного интеллекта не позволит поклонникам вновь ощутить его уникальную энергетику, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев, комментируя соответствующую инициативу гитариста группы Queen Брайана Мэя. По мнению продюсера, современные технологии еще не достигли уровня, который позволил бы точно воспроизвести эмоции исполнителя.

Я все же не сторонник подобных проектов [по воскрешению звезд с помощью ИИ]. Мне кажется, в этом мало души, и даже самая качественная голограмма не даст той энергетики. Мы помним, что Фредди при жизни творил чудеса и мог подчинить себе стадионы. Все чуть ли не бились в экстазе, когда он своей бешеной энергетикой покрывал все сценическое пространство. Когда появился проект с группой ABBA, я тоже скептически относился к этой инициативе, но, как показала практика, интерес не угасал, и проект был достаточно востребованным. Билеты продавались, в первое время даже разлетались как горячие пирожки, — высказался Бабичев.

Он подчеркнул, что подобные инициативы следует реализовывать исключительно с участием групп или артистов, которые оказали значительное влияние на музыкальную индустрию. По его мнению, зрителям должно быть интересно наблюдать за такими проектами либо они должны идти на подобные шоу, чтобы вновь насладиться творчеством великих коллективов.

Учитывая развитие современных технологий, может быть, когда-нибудь удастся сделать 3D-голограмму какой-то фигуры настолько реальной, что просто волосы встанут дыбом. Но пока, на мой взгляд, это пробы пера. Сейчас к этому стоит относиться не более серьезно, чем к музею мадам Тюссо, если бы там поставили фигуру Фредди Меркьюри. Да, прикольно, но вау-эффекта не вызывает, — резюмировал Бабичев.

Ранее стало известно, что для музыкального шоу «Высоцкий. Высота» создали цифрового двойника артиста. За основу взяли образ актера Сергея Безрукова из фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». Вместо нейросетей использовались технологии захвата движений с датчиков и тщательная проработка цифровой модели.