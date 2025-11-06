Музкритик раскрыл, какой альбом стал лебединой песней группы Queen

Альбом Made in Heaven стал прощальным поклоном группы Queen солисту Фредди Меркьюри, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, пластинка вышла спустя четыре года после смерти автора хита We Are the Champions и представляет собой компиляцию материала из сольного творчества участников коллектива.

Вышедший 6 ноября 1995 года альбом Made in Heaven стал последним полноценным поклоном от группы, прощанием, несмотря на то, что альбом вышел спустя четыре года после ухода из жизни Меркьюри. Известно, что басист Джон Дикон не принимает участие в проектах, именно ему приписывают фразу: «Нет Queen без Фредди». В то время это казалось невозможным — новый альбом после смерти солиста, откуда материал? Никто не знал, что, несмотря на смертельное заболевание Фредди, группа продолжала работать. Когда Меркьюри становилось лучше, они записывали, — пояснил Бабичев.

Он добавил, что такие треки, как I Was Born to Love You и Made in Heaven, изначально были сольными работами Меркьюри, а баллада Too Much Love Will Kill You ранее выходила у гитариста Брайана Мэя. По мнению критика, музыкантам удалось трансформировать исходный материал, придав ему мощное и целостное звучание, характерное для Queen.

К этому альбому нужно относиться как к сборнику. Просто большая удача, что Меркьюри успел все это исполнить, чтобы у музыкантов было время довести материал до ума. Это было сказано еще при жизни Фредди, — резюмировал Бабичев.

Ранее группа «Ария» отпраздновала 40-летие со дня основания и приурочила к дате выход 14-го студийного альбома «Когда наступит завтра». Для записи пластинки коллектив собрал более 5 млн рублей через краудфандинг. В альбом вошли 11 композиций, включая балладу «Гордиев узел» в электрической и акустической версиях.