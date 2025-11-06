Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 10:50

Музкритик раскрыл, какой альбом стал лебединой песней группы Queen

Музкритик Бабичев: альбом Made in Heaven стал прощанием Queen c Меркьюри

Фредди Меркьюри Фредди Меркьюри Фото: United Archives / ZIK Images via/Global Look Press

Альбом Made in Heaven стал прощальным поклоном группы Queen солисту Фредди Меркьюри, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, пластинка вышла спустя четыре года после смерти автора хита We Are the Champions и представляет собой компиляцию материала из сольного творчества участников коллектива.

Вышедший 6 ноября 1995 года альбом Made in Heaven стал последним полноценным поклоном от группы, прощанием, несмотря на то, что альбом вышел спустя четыре года после ухода из жизни Меркьюри. Известно, что басист Джон Дикон не принимает участие в проектах, именно ему приписывают фразу: «Нет Queen без Фредди». В то время это казалось невозможным — новый альбом после смерти солиста, откуда материал? Никто не знал, что, несмотря на смертельное заболевание Фредди, группа продолжала работать. Когда Меркьюри становилось лучше, они записывали, — пояснил Бабичев.

Он добавил, что такие треки, как I Was Born to Love You и Made in Heaven, изначально были сольными работами Меркьюри, а баллада Too Much Love Will Kill You ранее выходила у гитариста Брайана Мэя. По мнению критика, музыкантам удалось трансформировать исходный материал, придав ему мощное и целостное звучание, характерное для Queen.

К этому альбому нужно относиться как к сборнику. Просто большая удача, что Меркьюри успел все это исполнить, чтобы у музыкантов было время довести материал до ума. Это было сказано еще при жизни Фредди, — резюмировал Бабичев.

Ранее группа «Ария» отпраздновала 40-летие со дня основания и приурочила к дате выход 14-го студийного альбома «Когда наступит завтра». Для записи пластинки коллектив собрал более 5 млн рублей через краудфандинг. В альбом вошли 11 композиций, включая балладу «Гордиев узел» в электрической и акустической версиях.

Queen
Фредди Меркьюри
музыканты
певцы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росфинмониторинге объяснили, можно ли оплачивать товары переводом
В Госдуме выступили против идеи уменьшить длительность летних каникул
Стало известно, сколько чиновников задержали в России в 2025 году
Таможенники обнаружили ценную литографию при попытке незаконного ввоза
Тюменский производитель мяса «кормил» покупателей сальмонеллой
В России зафиксировали новые вспышки ВИЧ-инфекции
В Грузии объяснили необходимость запрета оппозиционных партий
Натуральные ткани возвращаются: почему хлопок снова в моде
На энергоблоке Нововоронежской АЭС завершили ремонт с модернизацией
Оскорбившей участников СВО блогеру из Иркутска назначили суровое наказание
Погода в Москве в четверг, 6 ноября: жителям предсказали рекордное тепло?
Список погибших из-за пожара в Сургуте расширился
В России разработали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 ноября: где сбои в России
Музкритик раскрыл, какой альбом стал лебединой песней группы Queen
Появились новые детали о погибших при пожаре в Сургуте
Рютте съязвил о заседании Совбеза РФ по ядерным испытаниям
Пожелавшую смерти бойцам СВО блогера осудили за другое преступление
Иноагенты готовят кампанию против участников СВО на выборах в Госдуму
Британия заявила о готовности «коалиции желающих» к миру
Дальше
Самое популярное
Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.