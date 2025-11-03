Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 14:47

«Ария» отметила 40-летие новым альбомом

Группа «Ария» выпустила 14-й альбом к 40-летию

Участники группы «Ария» Участники группы «Ария» Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

31 октября группа «Ария» отпраздновала 40-летие со дня основания и приурочила к дате выход 14-го студийного альбома «Когда наступит завтра», сообщается на официальном сайте. Для записи пластинки коллектив собрал более 5 млн рублей через краудфандинг. В альбом вошли 11 композиций, включая балладу «Гордиев узел» в электрической и акустической версиях.

В процессе работы над композицией «Когда настанет завтра» мы поняли, насколько всеобъемлющим является ее название. И поэтому решили озаглавить альбом именно так, — рассказал бас-гитарист и второй вокалист группы Виталий Дубинин.

Альбом стал первой полноформатной студийной записью «Арии» за семь лет. Музыканты сохранили фирменные сдвоенные соло-гитары, запоминающиеся мелодии и высокий вокал, а также сделали пластинку своеобразным манифестом о будущем коллектива.

Турне в честь юбилея стартовало в августе по российским городам. Особенностью стало оформление сцены формата 360 градусов, что позволяет зрителям наблюдать концерт со всех сторон. В Москве финальные концерты тура пройдут 6 и 7 декабря на «ВТБ Арене».

Ранее группа «Кино» выпустила альбом «Молнии Индры», состоящий из 12 малоизвестных песен 80-х годов в обновленных аранжировках. Цель релиза — представить слушателям редкий материал как новый творческий проект. Также известно, что в записи использован цифровой голос Виктора Цоя.

юбилей
группы
альбомы
концерты
