Группа «Кино» представила альбом малоизвестных песен из 80-х

Группа «Кино» выпустила альбом «Молнии Индры», сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте». В него вошли 12 треков малоизвестных треков 80-х годов, рассказал соло-гитарист группы Юрий Каспарян.

Для нового альбома мы пытались выбрать не слишком известные песни. Те, которые мы сами бы хотели подсветить и показать аудитории. Может, многие наши слушатели услышат эти песни впервые, будто это правда новый альбом группы, — подчеркнул Каспарян.

Отмечается, что в новом альбоме треки записаны в новом звуке и свежих аранжировках силами текущего состава группы. При их создании также использовался цифровой голос Виктора Цоя.

Ранее группа в новом составе перезаписала легендарный четвертый альбом «Это не любовь», который называют «последним романтическим». По словам сына Цоя Александра, причиной перезаписи стало низкое качество звука оригинального альбома. В 2024-м он также представил клип на песню «Часть меня (которой нет)». В основу видео легли архивные кадры, снятые в 1989 и 1990 годах Виктором Цоем на видеокамеру, которые нигде не публиковались.