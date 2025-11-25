День матери
25 ноября 2025 в 18:06

Бывший игрок «Динамо» оценил шансы Гусева остаться главным тренером

Экс-футболист Булыкин выразил надежду, что Гусев станет тренером «Динамо»

Ролан Гусев Ролан Гусев Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре с «Чемпионатом» выразил надежду, что исполняющий обязанности главного тренера Ролан Гусев возглавит команду полноценно. Он отметил, что специалист «все знает и умеет».

После первого прихода отмечали, что он хорошо исполнил обязанности главного тренера. Был результат, общался с ребятами, держался на пресс-конференциях. Он уже может быть главным. <...> Его задача — показать результаты, даже если это будет в ущерб игре. Пожелаем удачи! Хотелось бы, чтобы Гусев стал главным тренером. Он долго в профессии. Все знает и умеет, — сказал Булыкин.

Гусев работает в тренерском штабе динамовцев с лета 2023 года. Он уже исполнял обязанности главного тренера команды в конце прошлого сезона.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин принял решение оставить должность главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Он выразил благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и болельщикам команды. Карпин заявил, что его единственным приоритетом теперь становятся результаты национальной сборной.

