25 ноября 2025 в 18:13

Сытная начинка для тарталеток с беконом — гости будут в восторге

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Начинка для тарталеток с беконом получается особенно вкусной за счет сочетания хрустящего бекона и нежного сливочного соуса. Для блюда используют 150 г бекона, 80–100 г сливочного сыра, 1 небольшую луковицу, 1 ст. л. майонеза, щепотку перца и зелень. Бекон нарезают мелкими кусочками и обжаривают до золотистой корочки. На оставшемся жире слегка пассеруют очень мелко нарезанный лук до мягкости.

Сливочный сыр смешивают с ложкой майонеза, добавляют обжаренный лук и бекон, приправляют перцем. Массу аккуратно перемешивают и дают настояться 10–15 минут, чтобы вкус стал ярче. Начинку выкладывают в тарталетки перед подачей. При желании можно добавить немного тертого твердого сыра или каплю барбекю-соуса для дымного оттенка.

Ранее мы рассказали, как приготовить настоящую итальянскую карбонару.

Александра Вкусова
А. Вкусова
