25 ноября 2025 в 18:59

Союзники США начали создавать альянс без Вашингтона

WP: Канада и Евросоюз обсуждают новые соглашения по безопасности без США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Канада и европейские страны обсуждают заключение новых соглашений по безопасности без участия США на фоне недоверия к позиции Вашингтона, сообщает Washington Post. Издание указывает, что Оттава более не может рассчитывать на Соединенные Штаты в области безопасности, как это было раньше. Подобного мнения, как утверждает газета, придерживаются и европейские государства.

Европейцы и канадцы сейчас говорят о заключении своих собственных соглашений по безопасности, — сказано в материале.

По информации источника, ухудшение американо-канадских отношений из-за торговых пошлин стало одной из причин пересмотра подходов к безопасности. Издание подчеркивает, что на фоне неуверенности в позиции США многие союзники страны стали наращивать военные расходы.

Ранее стало известно о признании Североатлантическим альянсом своей слабости перед Россией. Согласно информации источников, данное осознание пришло к руководству Блока на закрытой встрече в Вильнюсе, где также была отмечена успешная работа экономики РФ в условиях специальной военной операции.

