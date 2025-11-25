Союзники США начали создавать альянс без Вашингтона WP: Канада и Евросоюз обсуждают новые соглашения по безопасности без США

Канада и европейские страны обсуждают заключение новых соглашений по безопасности без участия США на фоне недоверия к позиции Вашингтона, сообщает Washington Post. Издание указывает, что Оттава более не может рассчитывать на Соединенные Штаты в области безопасности, как это было раньше. Подобного мнения, как утверждает газета, придерживаются и европейские государства.

Европейцы и канадцы сейчас говорят о заключении своих собственных соглашений по безопасности, — сказано в материале.

По информации источника, ухудшение американо-канадских отношений из-за торговых пошлин стало одной из причин пересмотра подходов к безопасности. Издание подчеркивает, что на фоне неуверенности в позиции США многие союзники страны стали наращивать военные расходы.

Ранее стало известно о признании Североатлантическим альянсом своей слабости перед Россией. Согласно информации источников, данное осознание пришло к руководству Блока на закрытой встрече в Вильнюсе, где также была отмечена успешная работа экономики РФ в условиях специальной военной операции.