23 ноября 2025 в 12:00

Тарталетки из тонны маргарина не беру, готовлю сама из теста фило: хрустящая основа и две обалденные начинки

Тарталетки из тонны маргарина не беру, готовлю сама из теста фило: хрустящая основа и две обалденные начинки. Ждете гостей и хотите подать изысканные закуски, которые исчезнут за секунды? Эти хрустящие тарталетки с креветками и авокадо станут настоящим украшением праздника! Нежное слоеное тесто и изящные начинки создают идеальное сочетание вкуса и элегантности.

Разморозьте 2 пласта теста фило по инструкции. Нарежьте на квадраты 8×8 см, накрывайте влажным полотенцем во время работы. Для каждой тарталетки возьмите 4 пласта, смазывая каждый растопленным сливочным маслом (30 г). Разместите в формах для кексов, сформируйте стаканом и выпекайте при 180 °C 12–15 минут до золотистого хруста. Для начинки № 1 разомните половинку авокадо с творожным сыром, лимонным соком, солью и перцем. Наполните тарталетки, украсьте обжаренными креветками (6 шт.) и кунжутом. Для начинки № 2 используйте творожный сыр с кусочками красной рыбы и тонкими ломтиками огурца.

Ранее мы готовили маринованную закуску с невероятным вкусом. Кладу эти перцы на поджаристый хлеб с творожным сыром.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
