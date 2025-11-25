Мужчина изнасиловал девушку друга под чужой личиной

В австралийском штате Виктория судят мужчину, который обвиняется в изнасиловании девушки собственного друга, сообщает портал news.com. По версии обвинения, инцидент произошел в доме родителей подсудимого, в день преступления там гостили его девушка и ее подруга со своим возлюбленным.

Как утверждается, после того как друзья обвиняемого добровольно вступили в интимную связь, мужчина ушел, оставив возлюбленную одну. Тогда подозреваемый зашел в спальню и, выдав себя за приятеля, совершил сексуальные действия. Женщина, испугавшись, а затем заподозрив подмену, потребовала немедленно прекратить.

Менее чем через сутки после инцидента подсудимый подделал чек Uber, чтобы убедить женщину в том, что второй гость мог вернуться в комнату. Адвокат обвиняемого признал факт подделки документа, но предложил присяжным версию, что его клиент якобы паниковал из-за того, «чего не совершал». Женщина подала заявление в полицию спустя три дня, а в записанном ею разговоре обвиняемый призывал ее забыть об этом случае.

Ранее стало известно, что в Австралии на протяжении 55 лет остается нераскрытым дело об исчезновении трехлетней Шерил Гриммер, хотя предполагаемый убийца еще в 1971 году признался в преступлении. Девочка пропала в январе 1970 года на пляже в пригороде Вуллонгонга. Свидетели сообщали о мужчине с ребенком и белом автомобиле, но эти данные не привели к результатам.