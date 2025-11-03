Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 10:25

Убийцу трехлетней девочки не могут наказать 55 лет

Полиция Австралии не может 55 лет раскрыть дело об убийстве трехлетней девочки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Австралии на протяжении 55 лет остается нераскрытым дело об исчезновении трехлетней Шерил Гриммер, хотя предполагаемый убийца еще в 1971 году признался в преступлении, пишет news.com. Девочка пропала в январе 1970 года на пляже в пригороде Вуллонгонга (штат Новый Южный Уэльс). Свидетели сообщали о мужчине с ребенком и белом автомобиле, но эти данные не привели к результатам.

17-летний юноша в 1971 году сознался в похищении и удушении Шерил, указав место возможного захоронения на ферме. Однако проверка не подтвердила его показания — описанные объекты отсутствовали, а вещественные доказательства обнаружены не были, что привело к закрытию дела. В 2008 году женщина соответствующего возраста проверила возможное родство с пропавшей, но ДНК-тест опроверг эту версию. Официальное признание девочки умершей состоялось в 2011 году, хотя семья продолжала настаивать на дальнейшем расследовании.

После оцифровки материалов в 2016 году компьютерный анализ вновь указал на первоначального подозреваемого. Его арестовали в 2017 году, но в 2019 году суд снял обвинения, поскольку признание 1971 года было получено без присутствия опекунов и в состоянии психического расстройства. В октябре 2025 года семья Гриммер обнародовала факты полицейской халатности. Депутат штата Джереми Бакингем зачитал показания подозреваемого на парламентском заседании, но публичная огласка невозможна из-за закона о конфиденциальности.

Ранее в Сан-Паулу девятилетний мальчик убил свою мать. Поводом для конфликта стало требование 37-летней Калин Арруда дос Сантос, чтобы сын прекратил играть на улице и вернулся домой. Ребенок отказался подчиниться, и женщина пригрозила рассказать о его поступке родственнику. В гневе мальчик взял кухонный нож, подошел к матери и нанес ей удар в живот.

убийства
расследования
полиция
Австралия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции объяснили, почему Tomahawk не смогут нанести урон России
Магнитные бури сегодня, 3 ноября: что завтра, тошнота, нервозность, боли
«Я не военный»: украинский боец объяснил, почему сдался в плен
Мадонна готовится к свадьбе с молодым футболистом
Европейская страна может остаться без правительства из-за Украины
В Израиле сумели опознать тела еще трех заложников
Восемь машин столкнулись на российской трассе
Мишустин ответил, мешают ли санкции отношениям России и Китая
Отсидевший бомж набросился на девочку и искромсал ей лицо разбитой бутылкой
Удары по Украине сегодня, 3 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Без еды и воды»: командование ВСУ бросило своих солдат в ДНР
Стало известно, почему Кейт Миддлтон быстро съезжает в новый дом
МВФ может прекратить поддержку Украины при одном условии
В России резко выросли цены на ананасы
В Госдуме рассказали, у кого вырастут пенсии в ноябре
Наступление ВС РФ на Покровск 3 ноября: десятки тысяч трупов, паника у ВСУ
Скончалась звезда сериала «Следствие ведут знатоки»
Где припарковаться в Воронеже: платные зоны и бесплатные места
Жительница США застрелила одну из лабораторных обезьян, сбежавших после ДТП
Убийцу трехлетней девочки не могут наказать 55 лет
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.