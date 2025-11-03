Убийцу трехлетней девочки не могут наказать 55 лет Полиция Австралии не может 55 лет раскрыть дело об убийстве трехлетней девочки

В Австралии на протяжении 55 лет остается нераскрытым дело об исчезновении трехлетней Шерил Гриммер, хотя предполагаемый убийца еще в 1971 году признался в преступлении, пишет news.com. Девочка пропала в январе 1970 года на пляже в пригороде Вуллонгонга (штат Новый Южный Уэльс). Свидетели сообщали о мужчине с ребенком и белом автомобиле, но эти данные не привели к результатам.

17-летний юноша в 1971 году сознался в похищении и удушении Шерил, указав место возможного захоронения на ферме. Однако проверка не подтвердила его показания — описанные объекты отсутствовали, а вещественные доказательства обнаружены не были, что привело к закрытию дела. В 2008 году женщина соответствующего возраста проверила возможное родство с пропавшей, но ДНК-тест опроверг эту версию. Официальное признание девочки умершей состоялось в 2011 году, хотя семья продолжала настаивать на дальнейшем расследовании.

После оцифровки материалов в 2016 году компьютерный анализ вновь указал на первоначального подозреваемого. Его арестовали в 2017 году, но в 2019 году суд снял обвинения, поскольку признание 1971 года было получено без присутствия опекунов и в состоянии психического расстройства. В октябре 2025 года семья Гриммер обнародовала факты полицейской халатности. Депутат штата Джереми Бакингем зачитал показания подозреваемого на парламентском заседании, но публичная огласка невозможна из-за закона о конфиденциальности.

