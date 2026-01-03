Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 13:13

Мошенники усложняют схемы обмана россиян

МВД: мошенники обманывают россиян при помощи социальной инженерии

МВД России зафиксировало усложнение мошеннических схем, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ. Как отмечается, они основываются на социальной инженерии, при этом используя звонки от якобы правоохранителей и психологическое давление.

В настоящее время отмечается усложнение схем, основанных на социальной инженерии. <...> Широкое распространение получили звонки от лжесотрудников банков или правоохранительных органов с сообщениями о «подозрительных операциях» и требованиями перевести деньги на «безопасный счет», — сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что мошенники активно используют фишинговые сайты и рассылки, маскирующиеся под официальные государственные ресурсы. Там также подчеркнули распространение случаев шантажа с использованием компромата, полученного путем взлома социальных сетей и мессенджеров. Кроме того, представители ведомства указали на участившиеся случаи применения методов психологического воздействия, когда мошенники создают ощущение нехватки времени для принятия решений и предлагают решить проблему быстро за деньги.

В Москве перед Новым годом активизировались мошенники, выдающие себя за работников коммунальных служб. Городские службы предупреждают, что в праздничные дни плановых проверок квартир не проводят. Исключение — аварийные ситуации, но и в этом случае визиты согласовываются заранее. Жителей призывают быть бдительными, особенно пенсионеров, которые часто становятся жертвами таких мошенников.

полиция
мошенники
Россия
россияне
