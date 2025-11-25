Украденные при возведении фортификаций деньги могли быть вывезены в Мексику ТАСС: бывший депутат Васильев мог потратить похищенные средства в Мексике

Бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев, которого обвиняют в крупной растрате средств при возведении фортификаций в приграничье, мог вывезти украденные деньги в Мексику, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела. Защитник также сообщил, что сын подозреваемого является гражданином другой страны.

Васильев отказался рассказать, куда он потратил похищенные деньги. Но, согласно его показаниям, к тому моменту, когда он пил коктейль в Мексике, эти деньги уже были им похищены. Также он нам не рассказал, что его сын является гражданином Мексики, что упрощает процедуру вложения похищенных денег в недвижимость и иное имущество за рубежом, — заявил адвокат.

В январе 2023 года несколько пабликов распространили видеообращение бывшего депутата, снятое на пляже в Мексике. На записи Васильев поздравляет всех с новогодними праздниками и готовит себе коктейль.

Ранее Васильев сообщил, что просто хотел «заработать». С таким заявлением экс-депутат выступил по видеосвязи из Мещанского райсуда Москвы, где рассматривали его дело. По словам Васильева, было поздно отступать, когда он осознал, что причастен к хищению.