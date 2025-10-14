Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 18:47

Экс-гендиректору телеканала «Санкт-Петербург» избрали меру пресечения

Суд избрал экс-главе телеканала «Санкт-Петербург» запрет определенных действий

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Басманный суд Москвы вынес меру пресечения экс-главе телеканала «Санкт-Петербург» Борису Петрову. Ему запретили определенные действия, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Подсудимому предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере.

Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Петрова Бориса Михайловича, — сказано в публикации.

Ранее Савеловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу топ-менеджеру IT-компании Юрию Беленькому. Фигуранта арестовали сроком на два месяца. В период с января 2023 года по март 2024 года подозреваемый переводил деньги ВСУ и запрещенной в России террористической организации.

До этого Октябрьский районный суд Краснодара арестовал главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся. Мера продлится до 29 ноября. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Инциденты происходили в период с января по март прошлого года.

