Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 октября 2025 в 11:28

Суд избрал меру пресечения главе Крымского района Кубани

Главу Крымского района Леся арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото: t.me/opskuban*

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся, передает объединенная пресс-служба судов региона. Мера продлится до 29 ноября. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении Леся меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 18 суток, т. е. до 29.11.2025 года, — сказано в сообщении.

По версии следствия, фигурант отдавал распоряжение своему подчиненному заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене значительно ниже рыночной. Инциденты происходили в период с января по март прошлого года.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы Юрий Напсо, который 200 дней не появлялся на заседаниях нижней палаты и был лишен мандата, незаконно завладел рядом земельных участков под Сочи с помощью дружеских отношений с судьями города. В частности, речь идет об объектах, расположенных на территории ЗАО «Санаторий Магадан» в курортном поселке Лоо.

Краснодарский край
злоупотребления
суды
уголовные дела
