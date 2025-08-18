Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 17:23

Полковник Минобороны отказался признавать взятки на 30 млн рублей

Экс-начальник научного центра Минобороны Рутько не признает получение взяток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе судебного заседания бывший руководитель Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения Минобороны России Игорь Рутько заявил о своей невиновности по обвинениям в коррупции, сообщает ТАСС. Полковник в отставке, обвиняемый в систематическом получении взяток на общую сумму порядка 30 млн рублей и злоупотреблении служебным положением в составе преступной группы, категорически отверг все предъявленные ему обвинения.

Рутько Игорь Михайлович отказался признать себя виновным в получении взяток в особо крупном размере, но признает себя виновным в превышении должностных полномочий. Суд переходит в общий порядок рассмотрения уголовного дела, — отмечается в постановлении.

Ранее в Кемеровской области был вынесен приговор бывшему руководителю отдела снабжения одной из местных больниц. Чиновника приговорили к девяти годам строгого режима за систематическое получение взяток. В период с 2018 по 2022 год он создавал преимущественные условия для определенных коммерческих структур при заключении договоров на поставки товаров и услуг.

До этого Рязанский областной суд смягчил наказание экс-заместителю губернатора Игорю Грекову, сократив срок на месяц. Бывший чиновник получил 16 лет и 11 месяцев строгого режима по делам о коррупции и хищениях.

взятки
Минобороны РФ
суды
злоупотребления
