12 августа 2025 в 13:40

Суд смягчил приговор бывшему вице-губернатору Рязанской области

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Рязанский областной суд на один месяц сократил срок бывшему вице-губернатору Игорю Грекову по делу о получении взяток и мошенничестве, сообщает ТАСС. Экс-чиновнику назначили 16 лет 11 месяцев заключения в колонии строгого режима.

Судебная коллегия по уголовным делам Рязанского областного суда изменила приговор Советского районного суда Рязани в отношении Грекова и назначила 16 лет 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 399 млн 950 тысяч рублей штрафа, — отметили в суде.

Установлено, что с января 2018 года по январь 2021 года он получал взятки в составе организованной группы. Средства передавались за покровительство при заключении госконтрактов на поставки расходных материалов и медицинского оборудования. Общая сумма взяток превысила 136 млн рублей. Также Греков похитил из бюджета более 15 млн рублей при закупке дорожной техники.

Советский районный суд 16 мая приговорил Грекова к 17 годам заключения и штрафу в 400 млн рублей. Кроме того, с бывшего чиновника взыскали невозмещенную часть ущерба — более 5 млн рублей.

Ранее СМИ сообщили об аресте экс-сенатора от Рязанской области Ирины Петиной. Задержания проводились в рамках расследования дела о закупках медоборудования.

