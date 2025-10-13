Стало известно решение суда по помогавшему ВСУ топ-менеджеру IT-компании Суд Москвы арестовал на два месяца топ-менеджера IT-компании за переводы для ВСУ

Савеловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для топ-менеджера IT-компании Юрия Беленького, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Фигуранта арестовали сроком на два месяца.

Суд Москвы избрал меру пресечения топ-менеджеру IT — компании по делу о содействии террористической деятельности. <…> Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <…> на срок 01 месяц 28 суток, — говорится в сообщении.

По информации следствия, в период с января 2023 года по март 2024 года подозреваемый переводил деньги ВСУ и запрещенной в России террористической организации. Отмечается, что он отправлял их с помощью криптовалюты. Уголовное дело возбудили по статье о содействии террористической деятельности.

