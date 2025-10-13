Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 19:03

Стало известно решение суда по помогавшему ВСУ топ-менеджеру IT-компании

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Савеловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для топ-менеджера IT-компании Юрия Беленького, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Фигуранта арестовали сроком на два месяца.

Суд Москвы избрал меру пресечения топ-менеджеру IT — компании по делу о содействии террористической деятельности. <…> Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <…> на срок 01 месяц 28 суток, — говорится в сообщении.

По информации следствия, в период с января 2023 года по март 2024 года подозреваемый переводил деньги ВСУ и запрещенной в России террористической организации. Отмечается, что он отправлял их с помощью криптовалюты. Уголовное дело возбудили по статье о содействии террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что блогера Арега Щепихина, который публиковал в соцсетях призывы к этническим чисткам и нацизму, а также оскорбительно высказывался о религии и боге, приговорили к пяти годам колонии. Он проходил обвиняемым по делу о призывах к экстремизму и разжиганию ненависти. Сторона обвинения запрашивала для подсудимого шесть лет колонии общего режима.

