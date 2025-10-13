Блогера Щепихина приговорили к пяти годам колонии за призывы к экстремизму

Суд дал блогеру Арегу Щепихину пять лет колонии. Он проходит обвиняемым по делу о призывах к экстремизму и разжиганию ненависти, предает издание «Известия».

Отмечается, что сторона обвинения запрашивала для подсудимого шесть лет колонии общего режима. Блогер публиковал в соцсетях призывы к этническим чисткам и нацизму. Кроме того, он оскорбительно высказывался о религии и боге.

Дело Щепихина приобрело широкую известность после того, как вечером 3 июня в центре Москвы блогера поместили в багажник черного Mercedes. Позже власти Чечни уточнили, что случившееся было операцией правоохранителей с целью проверки по факту оскорблений чувств верующих.

Против блогера возбуждены уголовные дела по статьям «Призывы к экстремизму с использованием интернета» и «Разжигание ненависти через интернет с угрозой насилия». Экспертиза показала, что его речи содержали призывы к насилию над гражданами по национальному признаку. В ходе расследования Щепихин находился в СИЗО. Он также официально внесен в базу террористов и экстремистов Росфинмониторинга.