25 ноября 2025 в 19:00

Цезарь, ради которого стоит забыть все правила: лосось — это вкусно!

Цезарь, ради которого стоит забыть все правила: лосось — это вкусно! Цезарь, ради которого стоит забыть все правила: лосось — это вкусно! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Для рыбы вам потребуется ровно 1 стейк лосося весом 250 г, 1 пакетик зеленого чая, 500 мл соевого соуса и 3 столовые ложки меда. Основу салата составят 1 большой кочан пекинской капусты, 1 спелый авокадо, 100 г вяленых водорослей вакаме и 50 г жареного кунжута. Для цитрусового соуса подготовьте сок 2 лаймов, 5 столовых ложек оливкового масла, 1 столовую ложку соуса шрирача и 1 зубчик чеснока.

Начните с лосося. В сотейнике смешайте соевый соус, мед и содержимое пакетика зеленого чая. Доведите до легкого кипения, снимите с огня и полностью остудите. В холодный маринад погрузите стейк лосося и оставьте под крышкой в прохладном месте ровно на 5 часов. Этот способ не готовит, а томит рыбу, делая ее неправдоподобно нежной. Пекинскую капусту нашинкуйте тонкой соломкой, авокадо нарежьте кубиками, а водоросли залейте водой на 7 минут для набухания. Цитрусовый соус создается смешиванием свежевыжатого сока лайма, оливкового масла, шрирачи и чеснока, пропущенного через пресс. На сервировочное блюдо горкой выложите капусту, авокадо и отжатые водоросли. Аккуратно полейте соусом и перемешайте. Достаньте лосося из маринада, обсушите и нарежьте тонкими пластинами. Разложите рыбу поверх салата и щедро посыпьте все жареным кунжутом.

Оксана Головина
О. Головина
