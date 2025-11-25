День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 16:42

Появились кадры встречи Путина в Киргизии

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале видео прибытия в Киргизию президента России Владимира Путина. На кадрах видно, как российский лидер спускается с трапа самолета.

Путин проследовал вниз по ступенькам, которые были устланы красной ковровой дорожкой с национальными киргизскими узорами. Президента встречали под торжественную музыку с почетным караулом и поднятыми государственными флагами. Глава Киргизии Садыр Жапаров пожал Путину руку сразу после его выхода из самолета.

Президенты двух стран должны возложить цветы к Вечному Огню на Площади победы в Бишкеке. Визит Путина, который прибыл на саммит ОДКБ, продлится до 27 ноября.

Ранее Зарубин раскрыл, кому президент России «дал пять» на представлении в Большом театре. Оказалось, что глава государства сделал этот жест в отношении дирижера и гендиректора учреждения Валерия Гергиева. По словам артиста, музыка и хорошее настроение тогда объединили всех.

Владимир Путин
Киргизия
президенты
визиты
